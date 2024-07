La résolution créative de problèmes dans PISA 2012

Qu'est-ce que la résolution créative de problèmes ?



On parle de « problème » lorsqu'une personne a un objectif mais ne sait pas comment l'atteindre. Pour atteindre leurs objectifs, les individus doivent surmonter des obstacles tels que le manque de connaissances ou de stratégies pertinentes. La « résolution de problèmes » consiste donc à transformer une situation donnée en une situation d'objectif, lorsqu'il n'existe pas de méthode de résolution évidente.



L'évaluation PISA 2012 de la résolution créative de problèmes s'est concentrée sur les compétences générales de raisonnement des élèves, leur capacité à réguler les processus de résolution de problèmes et leur volonté de le faire, en confrontant les élèves à des problèmes dont la résolution ne nécessite pas de connaissances expertes.



Pourquoi est-il important que les élèves développent leur créativité en matière de résolution de problèmes ?



Dans les sociétés modernes, les individus résolvent des problèmes tout au long de leur vie. Les changements dans la société, l'environnement et la technologie engendrent une évolution rapide de l'étendue des connaissances facilement applicables d'un individu. S'adapter, apprendre, essayer de nouvelles choses et être prêt à apprendre de ses erreurs sont les clés de la résilience et de la réussite dans un monde imprévisible.



Aujourd'hui, peu de travailleurs, qu'ils exercent des professions manuelles ou fondées sur la connaissance, utilisent des actions répétitives pour accomplir leurs tâches. Les compétences en matière de résolution de problèmes complexes sont particulièrement recherchées dans les professions managériales, professionnelles et techniques hautement qualifiées et à croissance rapide. Il est donc important que les élèves développent des compétences créatives en matière de résolution de problèmes afin de pouvoir affronter et surmonter des défis complexes, non routiniers et sans solution immédiatement évidente, à la fois dans leur vie quotidienne et en préparation de leur avenir.

Les compétences en matière de résolution de problèmes peuvent également aider les individus à s’inclure pleinement dans la société en leur permettant de mieux s'adapter à de nouvelles circonstances, de s'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie et de transférer leurs connaissances en actions réussies.