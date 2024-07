Qu'est-ce que la résolution collaborative de problèmes ?



L'évaluation PISA 2015 de la résolution collaborative de problèmes s'est appuyée sur le cadre de sur le cadre d'évaluation PISA 2012 de la résolution créative de problèmes (en anglais), en intégrant des concepts supplémentaires axés sur les aspects collaboratifs de la résolution de problèmes. Ces aspects reflètent les compétences que l'on retrouve dans l'apprentissage fondé sur des projets et dans la collaboration en milieux professionnels ou civiques, à savoir la communication, la gestion des conflits, l'organisation d'une équipe, l'obtention d'un consensus et la gestion des progrès.



Pourquoi est-il important que les élèves développent la résolution de problèmes en collaboration ?



Les milieux professionnels d'aujourd'hui exigent des personnes capables de résoudre des problèmes non routiniers, et qui peuvent le faire de concert avec d'autres en partageant leurs idées et leurs efforts. La numérisation accroît également les possibilités de collaboration dans le monde du travail et dans les contextes civiques, tels que le bénévolat et les réseaux sociaux, grâce à des technologies telles que le courrier électronique et les conférences en ligne. Les étudiants qui sortent de l'école pour entrer sur le marché du travail et dans la vie publique seront donc confrontés à des situations de collaboration et on attend d'eux qu'ils aient les compétences nécessaires en matière de résolution collaborative de problèmes pour s'épanouir.



La résolution collaborative de problèmes est de plus en plus reconnue comme une compétence importante du XXIe siècle, car elle présente plusieurs avantages par rapport à la résolution individuelle de problèmes : le travail peut être réparti équitablement, une variété de perspectives et d'expériences peut être appliquée pour essayer de trouver des solutions, et les membres de l'équipe peuvent se soutenir et se stimuler mutuellement ce qui améliore la créativité et la qualité des solutions. Cependant, si elle est mal gérée, la collaboration peut aussi rapidement entraîner des problèmes de communication, des conflits interpersonnels et un manque d'efficacité. Il est donc important que les étudiants développent les compétences nécessaires pour s'engager avec succès dans la résolution de problèmes en collaboration.