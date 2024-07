Apprendre dans le monde numérique dans PISA 2025

Qu'est-ce que l'apprentissage dans le monde numérique ?

Les technologies éducatives peuvent transformer la manière dont les élèves apprennent, car elles leur offrent de nouvelles possibilités d'explorer des phénomènes complexes et de créer des représentations numériques de leurs idées, qu'ils peuvent construire et partager avec d'autres. Pourtant, l'enseignement des compétences et des attitudes fondamentales que les élèves doivent acquérir pour utiliser la technologie de manière active et autonome afin de faire face à des problèmes ouverts dans le monde réel n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante.



L'évaluation PISA 2025 « Apprendre dans le monde numérique » se concentre sur deux compétences essentielles à l'apprentissage avec les technologies, à savoir



l'apprentissage autorégulé, qui fait référence à la surveillance et au contrôle des processus métacognitifs, cognitifs, comportementaux, motivationnels et affectifs pendant l'apprentissage ; et les pratiques informatiques et de recherche scientifique, qui font référence à la capacité d'utiliser des outils numériques pour explorer des systèmes, représenter des idées et résoudre des problèmes à l'aide d'une logique calculatoire.

Pourquoi est-il important que les élèves réussissent à apprendre dans le monde numérique ?

À mesure que la technologie progresse, il est de plus en plus important que les jeunes soient préparés à prendre part à une main-d'œuvre dans laquelle les ordinateurs jouent un rôle de plus en plus important et à prendre des décisions sur la manière d'utiliser la technologie pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Même si tout le monde ne deviendra pas ingénieur en informatique, les emplois de demain exigeront de plus en plus d'interagir avec des modèles informatiques et des réalités simulées, et de résoudre des problèmes à l'aide d'outils numériques. Compte tenu de la rapidité des changements technologiques, les élèves d'aujourd'hui doivent développer un ensemble de compétences et de perspectives générales qui leur permettront d'apprendre tout au long de leur vie dans des environnements numériques nouveaux et peu familiers.