Dans l'enquête PISA 2012, les garçons obtiennent de meilleurs résultats que les filles en résolution de problèmes individuels dans 23 pays et économies, et les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons dans cinq d'entre eux. Dans 16 pays et économies, il n'y a pas de différence significative dans la performance moyenne entre les garçons et les filles. Les différences entre les sexes sont souvent plus marquées parmi les élèves les plus performants. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, il y a trois garçons les plus performants pour deux filles les plus performantes en résolution de problèmes individuels. Dans aucun pays ou économie, il n'y a plus de filles que de garçons parmi les élèves les plus performants en résolution de problèmes.