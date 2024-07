Résultats du PISA 2012 : Trouver des solutions créatives (Volume V)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) analyse non seulement les savoirs des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, mais également leur savoir-faire. Vous avez entre les mains l’un des six volumes qui présentent les résultats de l’enquête PISA 2012, la cinquième édition de cette évaluation triennale.