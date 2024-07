Résultats du PISA 2018 (Volume I)

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) analyse les connaissances des élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences ainsi que leur capacité à utiliser ces connaissances. Cette évaluation internationale des acquis des élèves est à ce jour la plus complète et la plus ri-goureuse qui soit. Les résultats de l’enquête PISA révèlent la qualité et l’équité de l’apprentissage à travers le monde, et donnent aux professionnels de l’éducation et aux responsables politiques la possibilité de découvrir les politiques et pratiques d’autres pays et de s’en inspirer. Ce volume est le premier des six qui présentent les résultats de l’évaluation PISA de 2018, la septième édition de cette enquête triennale. Le Volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves, examine de manière approfondie la performance des élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences, et décrit l’évolution de leur performance depuis les évaluations PISA précédentes.