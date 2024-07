Tous égaux face aux équations ?

Plus que jamais, les élèves doivent appréhender des concepts mathématiques, mener des raisonnements quantitatifs et analytiques, et communiquer à l’aide des mathématiques. Toutes ces compétences jouent un rôle central dans la capacité des jeunes à faire face aux problèmes qu’ils pourront rencontrer dans leur vie professionnelle ou privée une fois leur scolarité terminée. Néanmoins, la réalité est tout autre. Nombreux sont les élèves qui ne se sont pas familiarisés avec les concepts fondamentaux de mathématiques. Et trop d’élèves ne s’exercent à l’école qu’à des tâches routinières ne leur permettant pas d’améliorer leur capacité à raisonner de façon quantitative et à résoudre des problèmes complexes de la vie réelle.

Comment inverser cette tendance ? Selon ce nouveau rapport, fondé sur les résultats de l’enquête PISA 2012, une solution consisterait à garantir l’acquisition des concepts fondamentaux de mathématiques par tous les élèves et leur exposition en classe à des problèmes complexes de mathématiques. Une part importante des écarts de performance observés dans les épreuves PISA entre les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés et leurs pairs issus de milieux défavorisés peut s’expliquer par des différences de familiarité avec les concepts mathématiques. L’élargissement de l’accès aux contenus mathématiques pourrait permettre de relever les niveaux moyens de réussite et, par là même, de réduire les inégalités dans l’éducation et la société dans son ensemble.

Cette synthèse en français résume les principaux résultats du rapport thématique PISA Equations and Inequalities: Making Mathematics Accessible to All afin de faciliter leur diffusion auprès du grand public francophone.