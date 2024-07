« Qu’est-il important pour les citoyens de savoir et de savoir faire ? » Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) cherche à répondre à cette question au travers d’une évaluation des savoirs et savoir-faire des élèves, la plus exhaustive et la plus rigoureuse qui existe à l’échelle internationale. Le Cadre d’évaluation et d’analyse de l’enquête PISA 2015 présente les fondements conceptuels du sixième cycle de cette enquête triennale. Comme les cycles précédents, l’enquête PISA 2015 couvre les sciences – son domaine majeur d’évaluation –, la compréhension de l’écrit et les mathématiques, ainsi que, comme en 2012, la culture financière administrée à titre d’option. Cette édition révisée comprend le cadre de résolution collaborative de problèmes, qui a été évalué pour la première fois, à titre d'option, dans PISA 2015.

Chaque élève participant remplit par ailleurs un questionnaire contextuel et a également la possibilité de répondre à deux questionnaires facultatifs : le premier sur ses perspectives en termes de parcours scolaire/carrière professionnelle, et le second sur sa maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les chefs d’établissement remplissent quant à eux un questionnaire sur l’environnement d’apprentissage dans leur établissement, et les parents des élèves participants ont la possibilité de répondre à un questionnaire sur leur environnement familial. En outre, les pays peuvent choisir d’administrer un nouveau questionnaire à l’intention des enseignants, interrogeant ces derniers sur leur formation initiale et continue, leurs pratiques pédagogiques et l’environnement dans lequel ils dispensent leur enseignement. Soixante et onze pays et économies, dont l’ensemble des trente-cinq pays membres de l’OCDE, ont pris part à l’enquête PISA 2015.