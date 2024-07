Pourquoi les filles ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir une carrière scientifique ?

Chaque nouvelle publication de données PISA est l’occasion pour des chercheurs du monde entier de se lancer dans de nouvelles analyses afin d’apporter un nouvel éclairage sur des questions de toutes sortes. Parmi celles-ci, l’une reste pour l’instant sans réponse : comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les professions en rapport avec les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) ? À partir des données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), Gijsbert Stoet et David Geary se sont intéressés à la nature des écarts entre les sexes dans les domaines des STIM. Ils ont analysé les données de 67 pays et économies ayant participé au cycle 2015 de l’enquête PISA, analyse que sont venus compléter des indicateurs nationaux d’égalité entre les sexes (indice global d’égalité entre les sexes) et le pourcentage de femmes diplômées en STIM. Et leurs travaux se sont avérés des plus fructueux…