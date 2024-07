Les parents de jeunes de 15 ans connaissent-ils les camarades d’école de leur enfant et leurs parents ?

Les parents tissent souvent des relations enrichissantes avec les enseignants, les élèves et d’autres parents d’élèves dans les établissements scolaires de leur enfant. Ils peuvent ainsi nouer de nouvelles amitiés et contribuer au parcours scolaire de leur enfant, mais peuvent surtout contribuer indirectement à un environnement favorable dans l’établissement, en édifiant des normes de comportement plus strictes, en communiquant des informations importantes, en favorisant la confiance et en créant des passerelles entre l’établissement et la collectivité dans son ensemble.

Lors de l’enquête PISA, il a été demandé aux parents des dix-huit pays et économies ayant administré le questionnaire « Parents » d’indiquer le nombre de camarades de leur enfant dont ils connaissent le nom et le nombre de parents de ces camarades qu’ils connaissent.

Dans les établissements dans lesquels les parents connaissent les camarades de leur enfant et leur famille, les élèves sont davantage susceptibles de perfectionner leurs compétences, d’améliorer leurs attitudes en matière de collaboration et de se sentir plus heureux et plus en sécurité à l’école.