Des niveaux plus élevés de presque toutes les compétences sociales et émotionnelles sont liés à de meilleurs résultats scolaires en mathématiques, en lecture et en arts, ainsi qu'à des taux plus faibles de retard et d'absentéisme scolaire. Les compétences liées à l'exécution des tâches, telles que la persévérance, la maîtrise de soi et la curiosité, sont les plus étroitement liées à ces résultats. Ces compétences ont été associées à de meilleurs résultats scolaires dans diverses catégories démographiques, notamment chez les jeunes de 10 et 15 ans, les garçons et les filles, les élèves défavorisés sur le plan socio-économique et les élèves favorisés. En outre, les élèves qui possèdent de meilleures compétences sociales et émotionnelles, notamment en matière de régulation émotionnelle, d'énergie et de confiance, ont tendance à adopter des comportements plus sains et à se déclarer plus satisfaits de leur vie, de leurs relations et de leur image corporelle.