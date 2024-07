Les Grandes Mutations Qui Transforment l'Education

Trends Shaping Education soutient la réflexion stratégique sur l’avenir de l’éducation. En mettant en lumière les principales tendances économiques, sociales, démographiques et technologiques, ainsi que leur lien avec les politiques et pratiques éducatives, il nous aide à scruter l’horizon à la recherche de phénomènes émergents, en utilisant des scénarios pour explorer les changements qui semblent les plus probables ainsi que ceux auxquels nous ne nous attendons pas. L’ensemble de l’éducation est exploré, de l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur et l’apprentissage tout au long de la vie.