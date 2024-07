Vous êtes-vous déjà demandé si l'éducation pouvait contribuer à endiguer l'épidémie d'obésité qui se répand dans tous les pays de l'OCDE ? Ou quel peut être l'impact de l'urbanisation croissante sur nos établissements scolaires, nos familles et nos collectivités ? Ou si les nouvelles technologies changent vraiment fondamentalement la manière dont nos enfants pensent et apprennent ?

La publication Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2016 donne un aperçu des principales tendances économiques, sociales, démographiques et technologiques, et soulève une série de questions pertinentes concernant l’impact de ces tendances sur l’éducation. Ce recueil s’appuie sur diverses sources de données internationales faisant autorité, parmi lesquelles l’OCDE, la Banque mondiale et les Nations Unies.