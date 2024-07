Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2022

Vous êtes-vous déjà demandé quel sera l'impact du changement climatique sur nos établissements d'enseignement au cours de la prochaine décennie ? Que signifie pour les écoles le fait que nos sociétés deviennent plus individualistes et plus diverses ?

La publication triennale Les grandes mutations qui transforment l'éducation donne un aperçu des principales tendances économiques, politiques, sociales et technologiques qui affectent l'éducation. Si les mesures sont robustes, les questions soulevées dans ce recueil sont suggestives et ont pour objet d'informer la pensée stratégique et de stimuler une réflexion sur les défis de l'éducation.

Cette édition 2022 couvre un riche éventail de sujets liés à la croissance économique, à la vie et au travail, à la connaissance et au pouvoir, à l'identité et à l'appartenance, ainsi qu'à notre monde physique, aux corps humains et aux interactions. Elle met notamment l'accent sur l'impact de COVID-19 sur les tendances mondiales et comporte de nouvelles sections consacrées à la prospective, qui invitent les lecteurs à réfléchir à la manière dont l'avenir pourrait différer de nos attentes actuelles.

Cet ouvrage a pour objet de fournir aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux chefs d'établissements, aux administrateurs scolaires et aux enseignants, une source non spécialisée de tendances qui affectent l'éducation comparables à l'échelle internationale, dans les écoles, les universités ou encore dans les programmes de formation pour adultes. Cet ouvrage s'adresse également aux élèves/étudiants et à la société dans son ensemble, notamment aux parents.