Quelles implications la diversité accrue de nos sociétés a-t-elle pour l'éducation ? Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans nos vies, et comment peuvent-elles être exploitées au mieux par nos établissements scolaires ? Quelles compétences l'éducation devrait-elle développer pour nos sociétés de plus en plus axées sur le savoir ?

Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2013 a pour objectif d’étayer la planification stratégique et de stimuler la réflexion au regard des défis auxquels doit faire face le secteur éducatif à tous les niveaux d’enseignement (écoles, universités ou encore programmes de formation continue). Cet ouvrage s’adresse également aux étudiants et à la société dans son ensemble, notamment aux parents d’élèves.

Cet ouvrage donne un aperçu des principales tendances économiques, sociales, démographiques et technologiques et soulève une série de questions pertinentes concernant l’impact de ces tendances sur l’éducation. Ce recueil s’appuie sur diverses sources de données internationales faisant autorité, parmi lesquelles l’OCDE, la Banque Mondiale et les Nations Unies. Les graphiques présentés contiennent des liens dynamiques qui permettent au lecteur d'avoir accès aux données originales. Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2013 est composé de cinq chapitres thématiques, comprenant chacun une section "Pour en savoir plus" : Un monde globalisé, Bien-être et mode de vie, Les dynamiques du travail et des compétences, Les familles modernes et Une connexion infinie.