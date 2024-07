Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2008

Cette nouvelle publication biennale observe les 26 grandes tendances de l'éducation regroupées en 9 thématiques (le vieillissement, les grands défis mondiaux, le nouveau visage de l’économie mondiale, l’évolution du monde du travail et de l’emploi, la société de l’apprentissage, les TIC : la nouvelle génération, les citoyens et l’État, les liens sociaux et les valeurs sociales, et une prospérité durable). Chaque tendance est présentée sur une double page comprenant une brève introduction, deux graphiques accompagnés d’un texte explicatif, et trois questions clés sur les effets de la tendance sur l’avenir de l’éducation. Pour chaque graphique, un lien dynamique (StatLink) dirige le lecteur vers une page Internet où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.