Commerce numérique

Bien qu'il n'existe pas de définition unique et acceptée des échanges numériques, il est de plus en plus admis qu'ils englobent les échanges de biens et de services dont la commande ou la livraison sont effectuées par voie numérique. En d'autres termes, les échanges numériques sont des échanges de biens et de services dont la commande est passée numériquement mais dont la livraison est effectuée physiquement (par exemple, l'achat en ligne d'un livre sur un site commercial ou la réservation d'un appartement par le biais d'une application de mise en relation) et des échanges livrés numériquement (par exemple, les services de diffusion de films ou de musique en continu ou la réception de plans d'architecture de fournisseurs étrangers).

Les flux de données sous-tendent les échanges numériques. Les données sont non seulement un facteur de production et de livraison, mais aussi un actif qui peut, lui-même, être échangé, et un moyen d’organiser les chaînes de valeur mondiales (CVM). Les données facilitent les échanges de biens matériels et sont au cœur de nouvelles technologies en plein essor, telles que l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage, l'internet des Objets (IoT) et la fabrication additive.