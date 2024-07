Environnement réglementaire pour le commerce numérique

Les pays concluent de plus en plus d’accords sur l’économie numérique (AEN) de portée plus large, comme celui entre l’Australie et Singapour, ou l’Accord de partenariat sur l’économie numérique (DEPA) entre la Nouvelle-Zélande, Singapour, le Chili et la Corée. Outre les disciplines couvertes par les accords commerciaux régionaux, les AEN comportent des dispositions sur de nouvelles disciplines telles que l’intelligence artificielle, l’identité numérique et les données publiques ouvertes, entre autres. Ces accords suscitent un intérêt croissant. Fin 2023, neuf accords de ce type avaient été conclus, et des discussions étaient en cours pour élargir le cercle des membres aux accords existants (comme le DEPA).