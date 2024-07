Suivi de la politique agricole

L’alimentation fait l’objet d’échanges importants : 20 % des calories consommées dans le monde franchissent au moins une frontière et aucun pays n’est totalement autosuffisant pour produire toutes les denrées alimentaires qu’il consomme. Sans la facilité avec laquelle les denrées alimentaires traversent les frontières, les consommateurs seraient confrontés à des prix plus élevés et à des options limitées sur les étagères des magasins, tandis que les agriculteurs auraient moins de possibilités de vendre leurs produits à ceux qui en veulent. Le commerce est également vital pour la sécurité alimentaire, les mauvaises récoltes dans une région étant compensées par les approvisionnements en provenance d’autres régions. Enfin, les échanges permettent la diffusion d’innovations qui améliorent la productivité et la durabilité, et les agriculteurs des économies ouvertes sont plus susceptibles d’adopter des méthodes et des technologies innovantes que ceux qui sont protégés par des obstacles aux échanges.

Pourtant, les obstacles aux échanges, tels que les droits de douane et les quotas sur les importations, ainsi que d’autres mesures susceptibles de ralentir ou de limiter les échanges, restent très répandus. En effet, les mesures qui restreignent les échanges et font ainsi passer les prix intérieurs au-dessus des niveaux de référence représentent près de la moitié de l’ensemble du soutien apporté au secteur, soit 411 milliards USD sur les 851 milliards USD par an de soutien total en 2020-22 dans 54 pays.