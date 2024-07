Soutien du gouvernement à l'agriculture

Ce sont désormais la Chine (avec 36 % du total) et l’Inde (avec 15 %) qui soutiennent le plus activement leurs agriculteurs, animées par la volonté d’accroître leur production et d’atteindre l’autosuffisance. Ailleurs, le niveau élevé des prix alimentaires mondiaux et les réformes des politiques ont permis de réduire le soutien apporté, en particulier là où les dispositifs et paiements sont corrélés aux prix auxquels les agriculteurs écoulent leur production sur le marché. Les États‑Unis et l’Union européenne, qui, au début des années 2000, représentaient à eux seuls près de la moitié de l’aide apportée à l’agriculture sur le plan mondial, n’en représentent plus que 14 et 13 %, respectivement.