Politiques agricoles : Suivi et évaluation 2023 (version abrégée)

Ce rapport annuel suit et évalue les politiques agricoles de 54 pays : les 38 pays membres de l’OCDE, les 5 États de l’Union européenne non membres de l’OCDE et 11 économies émergentes. Il y est constaté que le soutien à l’agriculture a atteint des niveaux records dans le sillage des crises successives, même si sa progression reste en deçà de la croissance du secteur. Après le COVID-19, les pouvoirs publics ont pris des mesures importantes pour préserver le secteur et les marchés agricoles des retombées de la guerre qui frappe l’Ukraine.

Le rapport de cette année s’intéresse plus particulièrement aux politiques d’adaptation au changement climatique : si près de 600 mesures d’adaptation sont recensées dans les pays étudiés, l’attention est également attirée sur la nécessité de redoubler d’efforts pour faire avancer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces mesures. Le rapport montre aussi que la majorité des formes de soutien contribuent plus à réduire qu’à renforcer la capacité du secteur à procéder aux ajustements requis pour affronter les futures crises, dont celles dues au dérèglement climatique. Enfin, conformément à la Déclaration ministérielle de l’OCDE sur l’agriculture adoptée en 2022, le rapport contient des recommandations sur les principales mesures à prendre pour rendre les systèmes agro-alimentaires plus résilients face aux chocs en cascade tout en améliorant leur performance environnementale et leur productivité.