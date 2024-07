Politiques agricoles : suivi et évaluation 2019

Ce rapport annuel suit et évalue l’évolution des politiques agricoles à travers les six continents et inclut tous les 36 pays de l’OCDE, les cinq états de l’Union européenne qui ne sont pas membres de l’OCDE, et 12 économies émergentes. Ce rapport annuel est une source unique d’information sur le soutien actuel à l’agriculture et utilise un système cohérent de mesure et de classification du soutien agricole – les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP et ESC), l’estimation au soutien aux services d’intérêt général (ESSG), et les indicateurs connexes – qui offrent une bonne compréhension des politiques agricoles dont la complexité va croissant et servent de base à leur suivi et à leur évaluation. La version complète des chapitres par pays ainsi que l’annexe statistique, qui contient des tableaux détaillés des indicateurs de soutien à l’agriculture ne sont disponibles que sous leur forme électronique sur le site des publications.