Politiques agricoles : Suivi et évaluation 2022 (version abrégée)

Ce rapport annuel de suivi et d’évaluation porte sur les politiques agricoles de 54 pays : les 38 pays de l’OCDE, les 5 États membres de l’UE non membres de l’OCDE, et 11 économies émergentes. Il montre que le soutien à l’agriculture a atteint des sommets, en raison surtout de facteurs temporaires, même si son augmentation a été plus lente que la croissance du secteur ces dernières années. La part des services d’intérêt général (innovation et infrastructures comprises) dans le soutien total apporté au secteur a baissé pour s’établir à 13 %. Le rapport de cette année se penche sur les contributions possibles de l’agriculture et des politiques agricoles à l’atténuation du changement climatique. Il fait valoir que les mesures de politique agricole prises à court terme pour faire face aux crises planétaires doivent non seulement répondre aux défis immédiats. Elles doivent aussi favoriser des réformes qui vont dans le sens de la lutte contre le changement climatique et contre les distorsions affectant les marchés internationaux.