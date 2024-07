Politiques agricoles : suivi et évaluation 2017

Ce rapport est le 30ème de la série de rapports qui suivent et évaluent l’évolution des politiques agricoles à travers différents pays, et le cinquième qui inclut à la fois les pays de l’OCDE et un certain nombre d’économies émergentes. Ce rapport couvre les pays de six continents, notamment les 35 pays membres de l’OCDE, les six états de l’Union européenne qui ne sont pas membres de l’OCDE, ainsi que onze économies émergentes : Afrique du Sud, Brésil, République populaire de Chine, Colombie, Costa Rica, Indonésie, Kazakhstan, les Philippines, Fédération de Russie, Ukraine et Viet Nam. Au total, les 52 pays étudiés représentent environ les deux tiers de la valeur ajoutée de l’agriculture mondiale.

La version complète des chapitres par pays ainsi que l’annexe statistique, qui contient des tableaux détaillés des indicateurs de soutien à l’agriculture ne sont disponibles que sous leur forme électronique sur http://dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2017-fr.