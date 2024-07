Changement climatique, agriculture et systèmes alimentaires

L’édition 2023 du rapport Politiques agricoles : suivi et évaluation a recensé près de 600 mesures d’adaptation adoptées dans 54 pays, dont 446 dans les pays de l’OCDE. La majorité des efforts déployés pour soutenir l’adaptation comprennent des mesures sociales, économiques et institutionnelles ; il s’agit notamment d’élaborer des documents de planification stratégique, de modifier la gouvernance, de fournir des informations sur le climat et de créer ou d’étendre des mécanismes d’assurance pour couvrir les risques climatiques catastrophiques (61 %). Dix-neuf pour cent (19 %) de ces mesures sont des approches écosystémiques qui visent à améliorer, protéger ou promouvoir les services écosystémiques, par exemple en faisant progresser les agroécosystèmes ou en ciblant l’amélioration de la qualité de l’eau. Les mesures techniques et d’infrastructure sont également ciblées, par exemple via des investissements dans l’irrigation ou le drainage, de même que les changements de comportement des agriculteurs, par exemple via des programmes de sélection végétale et animale.

Bien qu’un large éventail de mesures d’adaptation aient été élaborées, il conviendrait d’accorder une plus grande attention à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur évaluation. Une proportion importante des activités liées à l’adaptation se concentrent actuellement sur l’élaboration de documents de planification stratégique (21 %), et pas assez sur leur mise en œuvre.