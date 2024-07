Emploi et gestion publics

Les gouvernements décident quels services doivent être fournis directement par des organisations publiques et lesquels doivent l'être par le biais de diverses formes de partenariats avec le secteur privé ou à but non lucratif. Les rôles et les fonctions du secteur public par rapport aux autres secteurs varient donc d'un pays de l'OCDE à l'autre, ce qui influe sur la taille relative de l'emploi public. Par exemple, dans certains pays, la grande majorité des prestataires de soins de santé, des enseignants et des secouristes sont directement employés par le gouvernement. Dans d'autres, ces travailleurs sont principalement employés par des organisations privées ou à but non lucratif. Les pays nordiques tels que le Danemark, la Norvège et la Suède affichent les niveaux les plus élevés d'emploi dans les administrations publiques, soit près de 30 % de l'emploi total en 2021. En revanche, le Japon et la Corée affichent les niveaux les plus bas parmi les pays de l'OCDE, avec un taux d'emploi des administrations publiques inférieur à 10 % de l'emploi total.