Agriculture et durabilité

Depuis 1990, l’intensité globale en émissions de GES de l’agriculture a diminué dans les pays de l’OCDE, la production agricole ayant augmenté dix fois plus vite que les émissions de GES du secteur. Cela tient principalement aux innovations qui ont permis de produire davantage à partir des mêmes quantités d’intrants agricoles grâce à l’utilisation de meilleures variétés et à une meilleure gestion des engrais. Ceci étant, des efforts considérables restent nécessaires pour réduire efficacement les émissions de GES d’origine agricole. Ceci nécessite des efforts de réduction des émissions des exploitations via des pratiques plus efficientes et de nouvelles technologies, ainsi que des actions pour réduire les émissions indirectes liées aux changements d’affectation des sols en renforçant la protection des espaces naturels et la restauration des écosystèmes, favorisant ainsi la séquestration du carbone dans la biomasse et les sols.