Accès à l'éducation, participation et progression

Les décideurs politiques sont de plus en plus conscients du rôle clé que l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE) jouent dans le développement cognitif et émotionnel, l'apprentissage et le bien-être des enfants. Les enfants qui bénéficient d'un apprentissage organisé de qualité dès leur plus jeune âge ont plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats scolaires en grandissant. Cela est particulièrement vrai pour les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, qui ont souvent moins de possibilités de développer ces compétences dans leur environnement d'apprentissage familial.