Éducation et accueil de la petite enfance

La scolarisation des enfants de 4 et 5 ans dans des structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance est très répandue dans l'ensemble de l'OCDE, mais elle l'est moins pour les enfants plus jeunes. Les enfants issus de milieux socio-économiquement défavorisés sont également moins susceptibles d'y participer, malgré le pouvoir qu'ont des services d'éducation et d'accueil de la petite enfance de grande qualité de promouvoir l'équité et l'inclusion. Une participation plus large et plus égale à l'éducation et à l'accueil des jeunes enfants peut également contribuer à favoriser la participation des femmes au marché du travail.