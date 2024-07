Perspectives des politiques de l'éducation

Nous facilitons les échanges de bonnes pratiques en matière de politique éducative, y compris la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques à tous les niveaux d'enseignement. À partir de 2023, nous aidons les pays à suivre les objectifs fixés dans la déclaration ministérielle de 2022 sur la construction de sociétés équitables par l'éducation. Voici nos principales activités :

Dialogue politique :

- Les Dialogues sur la réforme des politiques de l'éducation sont le principal forum de l'OCDE sur les politiques de l'éducation. Ils permettent aux responsables politiques de haut niveau (vice-ministre, secrétaire permanent ou équivalent) de discuter des stratégies et des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la Déclaration 2022. Les Dialogues favorisent des conversations honnêtes, fondées sur des données probantes, sur ce qui a fonctionné en matière de politique de l'éducation et sur les raisons pour lesquelles cela a fonctionné dans différents contextes.

Analyse comparative :

- Fondés sur la recherche et l'analyse de données, nos rapports comparatifs annuels fournissent des informations fondées sur des données probantes dans des domaines thématiques d'une importance spécifique pour les paysages internationaux de la politique de l'éducation. Ils offrent des perspectives sur les priorités politiques, les efforts et les pistes d'action, et servent de toile de fond à chaque édition des Dialogues.

- Des notes d'information et des ateliers virtuels aident les décideurs politiques à surmonter les difficultés de mise en œuvre spécifiques identifiées lors des Dialogues.

Un travail basé sur les pays :

- Les profils de politique nationale s'appuient sur les données internationales disponibles les plus récentes de l'OCDE et de pays non membres de l'OCDE pour offrir un diagnostic contextuel et comparatif des forces et des défis des systèmes éducatifs, ainsi que des initiatives politiques pertinentes et des conseils pour aller de l'avant. Ils peuvent également inclure des exemples internationaux qui pourraient servir d'inspiration pour des défis spécifiques.

- Les initiatives de dialogue politique ciblé sont des séminaires sur mesure, axés sur la pratique, soit virtuels, soit en personne, qui se concentrent sur un sujet ou un défi politique clé sélectionné en consultation avec un pays. Les discussions sont conçues pour promouvoir l'apprentissage et la réflexion par les pairs et faciliter la co-construction d'orientations politiques pour l'action, couvrant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques.

- Les examens diagnostiques par pays sur la réactivité et la résilience des politiques éducatives fournissent aux systèmes éducatifs un diagnostic des forces et des défis qui y sont associés, ainsi que des mesures possibles pour aller de l'avant.