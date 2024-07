Perspectives des politiques de l'éducation en France

Ce profil de politique nationale sur l'éducation en France fait partie de la série Perspectives des politiques de l'éducation. S'appuyant sur le premier profil politique pour la France (2014), il offre une analyse concise de la situation actuelle du système éducatif en termes de points forts, de défis et d'efforts politiques en cours, et de sa comparaison avec d'autres systèmes. Le profil rassemble plus d'une décennie d'analyse des politiques par les Perspectives des politiques de l'éducation, ainsi que les dernières données de l'OCDE, les travaux thématiques et nationaux pertinents et d'autres données internationales et nationales. Il propose également une analyse des premières réponses du système éducatif français à la crise COVID-19 et donne un aperçu des approches visant à renforcer la réactivité et la résilience pour l'avenir.