Dans le monde d'aujourd'hui, le paysage numérique joue un rôle crucial dans la vie des enfants, en leur offrant des possibilités d'éducation, de socialisation et de divertissement. Cependant, il présente également des risques tels que la cyberintimidation, l'exposition à des contenus inappropriés et la violation de la vie privée. On craint également qu'un temps d'écran excessif ait un impact sur le développement social et émotionnel des enfants, ce qui donne lieu à des débats sur la qualité de leurs interactions. Les résultats récents de l'enquête PISA mettent également en évidence une corrélation négative entre l'utilisation d'appareils numériques à l'école et les résultats scolaires. Cette brochure de l'OCDE intitulée « Élèves et écrans : performance académique et bien-être » rassemble les dernières recherches sur les appareils numériques et l'éducation menées par la Direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE afin d'aider les pays à définir des politiques dans ce domaine.