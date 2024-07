Notre approche

Nous produisons des rapports et analyses que nos membres et nos partenaires peuvent utiliser pour informer leurs décisions en matière de politique publique. Nous publions chaque année plus de 500 rapports et examens nationaux de premier plan et plus de 5 milliards de données, ainsi que des centaines de notes d’orientation, d’articles et de contenus numériques sur les questions de politique publique. Étant l’une des sources de statistiques, de données et d’analyse de l’action publique les plus importantes et les plus fiables au monde, nous contribuons à éclairer le débat dans les parlements, les médias et les laboratoires de recherche. Nous passons au crible et anticipons les changements économiques, environnementaux et sociaux et nous réalisons des examens spécifiques sur tel ou tel pays à leur demande.

Nous concourons à orienter et à éclairer les débats internationaux sur l’action publique dans les forums mondiaux. Nous contribuons à la quasi-totalité des axes de travail du G20 à travers la production de données, de rapports analytiques, de recommandations d’action publique et de normes. Nous collaborons avec le G7, le Partenariat de Deauville, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et la Commission de l’Union Africaine, ainsi qu’avec bien d’autres organismes. Nous exerçons un réel leadership dans des domaines clés, à la demande des gouvernements, dans des secteurs où des stratégies internationales sont indispensable comme la lutte contre l’évasion fiscale et contre la corruption ou la transformation numérique. Nous encourageons une coopération internationale efficace, qui améliore les résultats économiques et la vie quotidienne.