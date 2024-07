L’OCDE et le G20

L’OCDE coopère avec la présidence brésilienne du G20 en 2024 afin de soutenir ses trois principaux objectifs que sont : (i) l’inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté ; ii) les transitions énergétiques et la promotion du développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale ; et iii) la réforme des institutions de la gouvernance mondiale. Nous sommes également pleinement mobilisés au sein de la Task Force du G20 sur la création d’une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, et de la Task Force du G20 pour une mobilisation mondiale contre le changement climatique.

L’OCDE concourt aux priorités de la présidence brésilienne du G20 en 2024 en contribuant aux discussions des groupes de travail du G20 dans le cadre des filières Sherpa et Finance.

Dans le cadre de la filière Sherpa, nous mettons à disposition nos données concrètes sur diverses thématiques, notamment le développement, les échanges et l’investissement, le travail, l’éducation, l’égalité des genres, la santé et la lutte contre la corruption. À un moment où le Programme de développement durable à l’horizon 2030 se heurte à d’importants obstacles en matière de financement et de mobilisation des parties prenantes, l’engagement de l’OCDE au sein des groupes de travail du G20 contribue à faire progresser le dialogue sur de nombreux axes du développement durable et à mettre à profit le potentiel du G20 pour favoriser le consensus et partager les meilleures pratiques entre ses membres. Ainsi, nous collaborons étroitement avec l’Agence brésilienne de coopération pour le développement dans le cadre du Groupe de travail sur le développement afin de mettre la coopération triangulaire au service de l'établissement de partenariats fondés sur la confiance, en mettant à profit notre expertise à l’appui de mesures de lutte contre la corruption pour parvenir à un développement durable, et en utilisant les données émanant de notre Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage pour faire progresser les efforts du Brésil visant à renforcer les capacités des enseignants.

L’OCDE contribue aux travaux de la filière Finance consacrés au financement mixte à l’appui du développement durable, aux marchés financiers, à la transparence fiscale et à l’efficacité de l’administration de l’impôt. Ces travaux viennent alimenter le dialogue du G20 sur les questions macroéconomiques stratégiques, concourent au renforcement du système financier mondial et contribuent à l’alignement de l’ensemble des flux financiers sur les ODD. L’OCDE contribue également à faire progresser l’objectif du Brésil portant sur la réforme des institutions de gouvernance mondiale, en particulier des banques multilatérales de développement (BMD), et de leur capacité à entretenir un développement porteur de transformations.