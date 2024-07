Présidence italienne du G20 en 2021

La présidence italienne s’est efforcée d’apporter une réponse internationale rapide à la pandémie de COVID-19. Le soutien de l’OCDE comprenait une analyse de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les ODD, ainsi que des mesures visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement en produits médicaux et les personnels de santé à l'échelle mondiale. En partenariat avec l’OIT, l’OCDE a analysé l’impact du COVID-19 sur l’éducation et les marchés du travail mondiaux.

En ce qui concerne les programmes d’action relatifs au développement et au climat, l’OCDE a joué un rôle central dans la mise au point d’instruments financiers liés à la durabilité dans les pays en développement, en apportant des éclairages sur les Principes de haut niveau du G20 et en fournissant des orientations aux pays sur la conception de plans de relance verte et leur alignement sur les objectifs climatiques. En collaboration avec l’OIT, l’OIM et le HCR, l’OCDE a produit le rapport annuel International Migration and Forced Displacement Trends and Policies, qui détaille les chiffres des migrations pour 2020. S’agissant de la filière Finance, les infrastructures ont été un domaine clé du soutien de l’OCDE : nous avons fourni des analyses sur la résilience des infrastructures, les infrastructures numériques (notamment dans le cadre des Lignes directrices G20-OCDE pour le financement et la promotion d’une connectivité haut débit de qualité) et l’inclusion sociale, en mettant l’accent sur les solutions de financement au niveau infranational et sur la participation des femmes.