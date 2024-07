Produits pharmaceutiques et technologies médicales

La quantité d'antibiotiques prescrits varie considérablement d'un pays de l'OCDE à l'autre. La Grèce et la France affichent le taux de consommation le plus élevé, avec respectivement 19 et 22 doses quotidiennes définies pour 1 000 personnes par jour. Diverses raisons peuvent expliquer les différences de consommation d'antibiotiques, telles que des directives et des incitations plus strictes en matière de prescription de soins de santé primaires. Tous les pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles ont signalé une réduction de la prescription d'antibiotiques en 2021. Cette baisse est probablement liée à la diminution du nombre de cas de maladies infectieuses survenus pendant la pandémie de COVID-19, grâce à des mesures de confinement et à de meilleures pratiques d'hygiène. La consommation excessive d'antibiotiques peut être une source d'inquiétude en raison de la menace que représente la résistance aux antimicrobiens.