Fiscalité et développement

Les pays en développement ont réalisé des progrès considérables dans l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures. Entre 2010 et 2021, plus des deux tiers des pays figurant dans la Base de données mondiale des statistiques des recettes publiques de l’OCDE ont augmenté leur ratio impôts/PIB, et les moyennes régionales pour l'Afrique, l'Asie et le Pacifique ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes ont toutes augmenté, malgré l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les recettes publiques. Le ratio impôt/PIB varie toujours considérablement d'un pays à l'autre cependant, et reste inférieur au seuil clé de 15 % pour un certain nombre de pays en développement. Le ratio moyen des pays et régions en développement reste nettement inférieur à celui des pays de l'OCDE, et cet écart a eu tendance s’est généralement accentué au cours de la période 2010-2021.