Partenariats en matière de fiscalité et de développement

Le Comité d'aide au développement de l'OCDE est un partenaire clé en ce qui concerne le traitement fiscal de l'aide publique au développement (APD). Le programme d'action d'Addis-Abeba (AAAA) invite les États membres des Nations unies à réévaluer leurs politiques en matière d'exonérations fiscales de l'APD et à envisager de ne pas demander d'exonérations fiscales sur les biens et services fournis dans le cadre de l'aide de gouvernement à gouvernement. À cette fin, le Tax Treatment of ODA Hub, un projet conjoint du Centre de politique et d'administration fiscales (CTPA) et de la Direction de la coopération au développement (DCD) de l'OCDE, est la première ressource publique de ce type visant à améliorer la transparence autour de la fiscalité de l'aide au développement. Il présente les approches des pays donateurs en matière d'exonération fiscale des biens et services financés par l'APD et fournit des liens pertinents vers des ressources supplémentaires.

Le pôle développement de l'OCDE est également un partenaire clé dans le domaine du moral fiscal. Le moral fiscal, c'est-à-dire la motivation intrinsèque ou la volonté de payer l'impôt, est un aspect crucial, mais souvent négligé, de la politique et de l'administration fiscales. Si le moral fiscal est une question universelle, elle revêt une importance particulière pour les pays en développement, aux prises avec d'importantes économies informelles, une fraude et une évasion fiscales répandues, ainsi qu'avec le besoin pressant d'augmenter les recettes pour atteindre les objectifs de développement. De nombreux facteurs influencent le moral fiscal des contribuables, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, et les gouvernements disposent d'un éventail de réponses politiques. Les administrations fiscales peuvent cultiver la confiance mutuelle avec les contribuables, par le biais d'initiatives de conformité volontaire, de programmes d'éducation des contribuables, et en renforçant la transparence et la responsabilité dans le système fiscal. Si les gouvernements ont un rôle important à jouer, l'instauration de la confiance dans le système fiscal nécessite un effort de collaboration impliquant toutes les parties prenantes, et l'on s'intéresse de plus en plus à la manière dont les entreprises multinationales (EMN) démontrent leur morale fiscale.