Renforcement des capacités et sensibilisation en matière fiscale

Une mobilisation efficace des ressources nationales est essentielle au développement de tous les pays. Cet objectif dépend de la solidité des systèmes fiscaux et des capacités des administrations fiscales, qui requièrent des compétences, des outils et des capacités solides. L'OCDE travaille avec de nombreux pays en développement sur une base bilatérale et régionale, pour les aider à renforcer leurs cadres juridiques et les guider dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer leurs administrations fiscales.

Au niveau mondial, 52 pays bénéficient d'une assistance bilatérale intensive sur des questions essentielles telles que les prix de transfert, la fiscalité internationale et les questions liées au BEPS.

Les approches régionales sont également efficaces. Par exemple, 16 États d'Afrique de l'Ouest et les Commissions de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont bénéficié de cette assistance.