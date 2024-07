Pour améliorer la qualité de la coopération pour le développement, l'OCDE travaille avec les gouvernements, les organisations de la société civile, les organisations multilatérales et d'autres acteurs encore. Au moyen d'examens et d'évaluations par les pairs, elle évalue périodiquement les programmes d'aide et les politiques de coopération, et formule des recommandations pour en améliorer l’efficacité. L’OCDE facilite également le partage des pratiques réussies et innovantes entre une diversité d’acteurs, et les invite à discuter des progrès accomplis.