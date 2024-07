Examens par les pairs et apprentissage de la coopération pour le développement

Les examens par les pairs tiennent les membres du CAD comptables du respect de leurs engagements et des normes internationales. Les examens reposent sur une méthodologie et un cadre d’analyse agréés. Les recommandations proposent aux membres des actions concrètes pour maximiser leurs atouts et surmonter les défis.

Chaque membre est examiné tous les six ans, avec un examen à mi-parcours pour évaluer les progrès réalisés entre-temps. Les examens par les pairs permettent également aux membres du CAD de faire part de leurs réactions et d’apprendre des expériences de leurs pairs.