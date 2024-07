Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Hongrie 2023

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. Membre du CAD depuis 2016 seulement, la Hongrie affiche une croissance impressionnante de son aide publique au développement (APD). Sa coopération bilatérale, en particulier, a progressé ; elle s’appuie sur d’étroites consultations avec ses partenaires. La Hongrie se fait le défenseur de la gestion durable de l’eau, combinant à cet effet diplomatie, expertise nationale et coopération pour le développement. Dans les contextes fragiles, elle concentre son soutien sur les organisations de la société civile locales, et surtout sur les organismes confessionnels. Tandis qu’elle continue de progresser vers les normes et méthodes de travail établies du CAD, une réorganisation institutionnelle offre à la Hongrie des occasions non négligeables d’approfondir la réforme. Cet examen par les pairs délivre une série de recommandations visant à accroître les retombées de l’engagement de la Hongrie auprès des pays partenaires, à approfondir la collaboration entre les institutions et avec les parties prenantes, à renforcer les systèmes internes et à établir un bon équilibre entre ses objectifs nationaux et ses objectifs de développement international.