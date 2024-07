Études économiques de l’OCDE : Hongrie 2021 (version abrégée)

La pandémie de COVID-19 a mis un terme à la forte croissance économique observée sur la période 2016‑19, qui a vu la Hongrie enregistrer de fortes hausses de l’emploi et des revenus réels et qui s’est traduite par le taux de chômage le plus faible observé depuis trente ans. La rapidité du déploiement des vaccins laisse entrevoir une accélération de la reprise post-pandémie à partir de la mi-2021. Cela étant, la vigueur de cette reprise reste incertaine, en raison des séquelles que la très longue période de crise pourrait laisser sur l’économie. À un horizon plus lointain, le vieillissement de la population va entraîner une réduction et un vieillissement de la main-d’œuvre, rendant d’autant plus nécessaire une amélioration de la productivité de l’économie afin de renouer avec les gains impressionnants enregistrés avant la pandémie en termes d’emploi et de revenus. À court terme, les ressources de main-d’œuvre actuellement sous-utilisées, comme les travailleurs peu qualifiés par exemple, devront être mobilisées grâce à une plus grande mobilité de la main-d’œuvre et à une mise à niveau des compétences. Ensuite, le maintien des gains de productivité passera par une amélioration de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, un renforcement du jeu de la concurrence sur les marchés et une adoption plus rapide des nouvelles technologies, en particulier afin d’accélérer la transformation numérique de l’économie. Il faudrait conjuguer la mise en œuvre de ces politiques à des mesures destinées à promouvoir la croissance verte et à préparer les finances publiques à faire face aux enjeux budgétaires à long terme associés au vieillissement de la population.

THÉMATIQUE SPÉCIALE : STIMULER LA PRODUCTIVITÉ AU SERVICE D'UNE REPRISE PLUS FORTE ET DURABLE