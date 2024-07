Études économiques de l'OCDE : Hongrie 2019 (version abrégée)

L’économie a connu une croissance robuste au cours des cinq dernières années. En 2017, le taux de croissance a dépassé 4 % et ce rythme s’est maintenu en 2018. La croissance a d’abord été tirée par les exportations puis par l’investissement. À la faveur de l’embellie de l’emploi, la reprise a gagné les secteurs de la consommation privée et de l’investissement résidentiel, une tendance encore renforcée par la croissance à deux chiffres des salaires. Qui plus est, l’économie rencontre des contraintes de capacités croissantes, synonymes de hausse des importations et d’érosion de l'excédent de la balance courante.