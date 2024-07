Pensions et assurances

Les systèmes de retraite et d'assurance sont confrontés à des changements majeurs, notamment des changements démographiques, de nouveaux risques tels que les catastrophes climatiques, les menaces de cybersécurité et les pandémies, les avancées technologiques, y compris l'intelligence artificielle, et l'évolution des attentes et des modes de vie des consommateurs. Les systèmes de retraite et d'assurance doivent s'adapter à ces tendances.

L'OCDE suit de près l'évolution des systèmes de retraite et d'assurance. Elle fournit des statistiques détaillées et comparables provenant du monde entier afin d'aider les décideurs politiques, les régulateurs et les autres parties prenantes à suivre et à évaluer la conception et le fonctionnement des marchés de l'assurance et des pensions, et de soutenir les discussions sur les politiques à travers des comparaisons internationales.