Panorama des pensions 2019

L’édition 2019 du Panorama des pensions met en lumière les réformes des retraites introduites par les pays de l’OCDE au cours des deux dernières années. Elle comprend aussi deux chapitres spécialement consacrés aux différentes approches relatives à la retraite des travailleurs ayant des formes d’emploi atypique et suggère comment la configuration de leurs régimes de retraite pourraient être améliorée.

La présente édition contient en outre des informations actualisées sur les principales caractéristiques des pensions servies dans les pays de l’OCDE, ainsi que des projections des revenus de pension que percevront demain les travailleurs d’aujourd’hui. Elle propose des indicateurs concernant la conception des systèmes de retraite, les droits à la retraite, le contexte démographique et économique dans lequel s’inscrivent les systèmes de retraite, les revenus et la pauvreté chez les personnes âgées, le financement des systèmes de retraite et les pensions privées.