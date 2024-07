Panorama des pensions 2013

Cette cinquième édition de Panorama des Pensions présente toute une batterie d’indicateurs permettant de comparer les politiques et les situations en matière de pensions selon les pays de l’OCDE. Ces indicateurs sont également présentés, dans la mesure du possible, pour les autres grandes économies membres du G20. Deux chapitres spéciaux (chapitres 1 et 2) développent des analyses approfondies des récentes réformes des pensions et de leur impact, ainsi que du rôle du logement, du patrimoine financier et des services publics dans les revenus des retraités.