Les pensions dans les pays de l'OCDE 2009

Les politiques menées en matière de pensions et de retraite ont connu des évolutions considérables au cours des dernières années, les pouvoirs publics s’efforçant de concilier deux objectifs : assurer des revenus suffisants aux retraités et garantir la viabilité financière à long terme des systèmes de retraite face au vieillissement de la population. Panorama des Pensions 2009 propose un cadre de référence cohérent permettant de comparer les politiques adoptées dans ce domaine par les différents pays de l’OCDE, ainsi qu’un ensemble de données fiables.

Cette troisième édition renferme des informations actualisées sur les principales caractéristiques des pensions versées au sein des pays de l’OCDE et contient des projections relatives aux revenus que percevront demain les salariés d’aujourd’hui. Elle offre également une gamme élargie d’indicateurs, parmi lesquels figurent des données chiffrées concernant les actifs, les performances des investissements, l’ampleur des régimes de retraite privés, les dépenses consacrées au régime public mais aussi le contexte et les perspectives démographiques.

Quatre chapitres thématiques analysent en détail les grandes problématiques liées aux politiques aujourd’hui conduites en matière de retraite. Le premier chapitre étudie les répercussions de la crise économique et financière actuelle sur les systèmes de retraite. Quels sont les pays et les individus les plus touchés ? Quelles mesures les pouvoirs publics peuvent-ils prendre pour les aider et quelles sont les conduites à éviter ? Le deuxième chapitre s’intéresse quant à lui aux revenus et à la pauvreté des personnes âgées, en analysant les tendances observées au cours des 20 dernières années. Dans de nombreux pays, la situation des retraités s’est améliorée par rapport à celle de la population prise dans son ensemble, mais il reste néanmoins des poches de pauvreté au sein de la population âgée. Le troisième chapitre contient une étude actualisée des réformes des retraites exposées dans la précédente édition des Panorama des Pensions. En quoi les systèmes de retraite ont-ils changé au cours de la période 2004-08 ? Enfin, le quatrième et dernier chapitre thématique s’attache à l’ampleur des régimes facultatifs de pensions privées, en élargissant le champ d’analyse aux différences existant en fonction de l’âge et des revenus. Il évalue également cinq politiques visant à développer ces systèmes.

« Un recueil extraordinairement utile et rigoureux, rassemblant des informations concernant les retraites dans un large éventail de pays, présentées de manière accessible selon une structure soigneusement étudiée. Félicitons les auteurs qui se sont efforcés de donner une nouvelle dimension aux comparaisons internationales dans ce secteur. Cet ouvrage comparatif est l’un des plus intelligents qui soient, écrit par des spécialistes qui maîtrisent les nuances – et les complexités – inhérentes à ce type de travail dans le domaine des retraites. »

– Olivia Mitchell, Directrice du Boettner Centre for Pensions and Retirement Research, Wharton School, Université de Pennsylvanie.