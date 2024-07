Panorama des pensions 2015

Ce volume de Panorama des pensions, le dixième de cette série, passe en revue les réformes de pensions entreprises dans les pays de l’OCDE et du G20 depuis deux ans. Deux chapitres spéciaux proposent une analyse plus approfondie des pensions du premier pilier et del’impact des carrières courtes ou interrompues (en raison d’une entrée tardive sur le marché du travail, des soins aux enfants ou du chômage) sur les droits à pension. Un autre chapitre montre également comment les taux de remplacement futurs sont sensibles à tout changement de paramètres. Un vaste arsenal d’indicateurs des politiques publiques menées en la matière ainsi qu’une description des régimes sont proposés pour l’ensemble des pays de l’OCDE et du G20.