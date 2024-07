Panorama des pensions 2021 (version abrégée)

Cette version abrégée est la traduction partielle de la version anglaise du Panorama des pensions de l’OCDE. Elle contient le résumé de la publication ainsi que l’introduction et les principaux résultats des chapitres 1 et 2. L'édition 2021 de Panorama des pensions met en lumière les réformes des retraites légiférées par les pays de l'OCDE au cours des deux dernières années. Un chapitre spécial porte sur les mécanismes d'ajustements automatiques des systèmes de retraite des pays de l'OCDE, examine l'utilité et les limites de ces instruments des politiques de retraite et suggère des moyens de les améliorer afin de renforcer la capacité des systèmes de retraite à remplir leurs objectifs. Cette édition met également à jour les informations sur les principales caractéristiques des systèmes de retraite dans les pays de l'OCDE et du G20 et fournit des projections sur les revenus de retraite des travailleurs d'aujourd'hui. Elle contient en outre des informations actualisées sur les principales caractéristiques des pensions servies dans les pays de l’OCDE et du G20, ainsi que des projections des revenus de pension que percevront les personnes actuellement sur le marché du travail. Elle propose des indicateurs concernant l’architecture des systèmes de retraite, les droits à la retraite, le contexte démographique et économique dans lequel s’inscrivent les systèmes de retraite, les revenus et la pauvreté chez les personnes âgées, le financement des systèmes de retraite et les pensions privées.